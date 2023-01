TV2 Nord droppede kritisk historie om Thomas Kastrup-Larsen

AALBORG:Historien om Aalborg Kommunes luksuriøse ture til en årlig konference i Cannes i Sydfrankrig fik i sensommeren 2021 en del opmærksomhed i medierne.

Forløbet blev dækket tæt af både BT og Nordjyske og fik derudover en del offentlig opmærksomhed, men TV2 Nord dækkede ikke med ét ord hverken afsløringerne eller konsekvensen, som blev, at Aalborg Kommune droppede fremtidige rejser til Cannes.

Først podcasten Visbys Verden og senere dagbladet BT kunne fortælle om ophold i dyre lejligheder med udsigt til Cannes' ikoniske strandpromenade, lækre franske vine, store bøffer og whisky - alt sammen på skatteborgernes regning.

Turene til den franske riviera var ikke kun for at nyde solen og dase under palmerne på stranden. I de flotte rammer bliver der hvert år også afholdt verdens største ejendomsmesse, MIPIM, hvor Aalborg Kommune har været fast deltager siden 2014.

En delegation bestående af rådmand, stadsarkitekt og i enkelte tilfælde borgmesteren rejste hvert år til Cannes for at lokke pensionskasser, ejendomsudviklere og udenlandske investorer til at investere deres penge i Aalborg.

Men 11. september 2021 blev der sat en stopper for det. En nyhed breakede på Nordjyske.dk, bl.a. med et kritisk interview af den daværende stadsarkitekt Peder Baltzer.

Derudover stemte byrådet for at få opdateret kommunens generelle retningslinjer for rejser, så suiter med havudsigt ikke blev standarden fremover.

Tæt samarbejde

I månederne op til de kritiske historier om Aalborg Kommunes deltagelse i ejendomsmessen arbejdede borgmester Thomas Kastrup-Larsen og TV2 Nords ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør Mikael Justesen tæt sammen.

De var en del af en fire mand stor styregruppe, der skulle planlægge TV2 Nords fejring af 75-året for befrielsen - Frihedsfesten.

Fejringen løb af stablen 4. maj 2021 - den var blevet udskudt fra 2020 på grund af corona-situationen - og det sidste evalueringsmøde i styregruppen blev holdt 9. juni 2021.

I afrapporteringen fra festen, som TV2 Nord har udarbejdet, beskrives styregruppens samarbejde som "godt og tæt", og der står også, at styregruppen derfor ville arbejde videre med flere projekter.

Aalborg Kommune støttede arrangementet med planlægning, ressourcer og 200.000 kroner i produktionsstøtte til TV2 Nord.

Flere eksperter har kritiseret forholdet mellem den ansvarshavende chefredaktør og borgmesteren, og Mikael Justesen har i den forbindelse afvist, at hans relationer til Thomas Kastrup-Larsen har haft indflydelse på TV2 Nords dækning af Aalborg Kommune.

- Det har intet med hinanden at gøre. Jeg tror godt, vi kan finde eksempler på, at vi har været kritiske overfor Thomas Kastrup-Larsen. Det tror jeg da, han synes, har den ansvarshavende chefredaktør tidligere udtalt til Nordjyske i forbindelse med, at TV2 Nord havde fået 200.000 kroner i produktionsstøtte til deres dækning af Nibe Festival.

"Vi rører ikke den historie"

Nordjyske er siden kommet i besiddelse af en intern mail, som er sendt mellem to TV2 Nord-medarbejdere.

I forbindelse med historien om, at Aalborg Kommune droppede deres ture til MIPIM i Cannes, sendte en journalist et screenshot af historien fra nordjyske.dk til en kollega.

Kollegaen, der også er journalist på TV2 Nord, svarede, at "det er besluttet fra højere sted, at vi ikke rører den historie, som det er lige nu".

Skærmbillede af mail mellem TV2 Nord-medarbejdere. Navnene er sløret.

Mikael Justesen erindrer ikke, at han har været inde over den redaktionelle diskussion af MIPIM-sagen, og han ønsker derudover ikke at forholde sig til, hvilke historier TV2 Nord producerer.

- Jeg gider ikke at gå ind i den der med, hvad vi bringer, og hvad vi ikke bringer. Jeg har intet med det at gøre. Jeg deltager i en tiendedel af de redaktionsmøder, der er. Så hvordan de der processer foregår, det skal du simpelthen ikke holde mig op på. Det er helt galt i byen, det her, siger den ansvarshavende chefredaktør til Nordjyske og afviser, at der er en sammenhæng mellem hans relation til Thomas Kastrup-Larsen, og at tv-stationen droppede historien.

- Jeg kan sige, at uanset hvad begrundelsen har været for at træffe sådan en beslutning, så har det i hvert fald ikke haft noget at gøre med, om vi har fået et tilskud.

I stedet henviser han til chefredaktør Tino Pedersen.

Tino Pedersen forklarer, at TV2 Nord faktisk kiggede på MIPIM-sagen, men efterfølgende besluttede ikke at lave historien.

- Vi havde en journalist til at lave research på historien, og der var også nogle interessante elementer i den, men til sidst besluttede vi, at der ikke var nogen rygende pistol, og derfor lagde vi historien ned, siger Tino Pedersen.

Beslutningen blev, så vidt chefredaktøren husker, ikke diskuteret med Mikael Justesen.

Har nævnt andre møgsager

Nordjyske har gennem de seneste måneder afsløret en lang række sager om rod i borgmesterens forvaltning.

Først kom det frem, at Aalborg Kommune har betalt for to velkomstreceptioner for 3F, og siden at udgifterne til alkohol og restaurantbesøg i Aalborg Events var uhensigtsmæssigt høje.

Begge sager har TV2 Nord dækket, når sagerne er gået fra at være beskrevet i Nordjyske til at få konsekvenser for kommunen.

Det skete dog ikke i forbindelse med MIPIM-sagen, hvor TV2 Nord heller ikke dækkede, at Aalborg Kommune droppede turene til ejendomsmessen på den franske riviera.

Hvorfor gjorde I ikke det?

- Nu har du fundet ét eksempel, hvor vi ikke gjorde det, men der er masser af eksempler, hvor vi gør det.

Men hvorfor gjorde I det ikke i det her tilfælde?

- Der var ikke nogen speciel grund til det.

Men der er jo sendt en besked videre til medarbejderne om, at I ikke rører den her historie, heller ikke selv om kommunen dropper turen til Cannes...

- Nej, den er ikke sendt rundt. Den er blevet givet videre til de journalister, der var involveret i historien.

Men en ting er vel, at I konstaterer, at den historie kan I ikke løfte. Noget andet er så at sige, at den historie rører I ikke, når den får konsekvenser ...

- Det kunne vi sagtens have gjort. Det er der jo masser af eksempler på, at vi gør. Men vi gjorde det ikke, fordi vi rent faktisk selv havde haft næsen i den, og vi syntes ikke, det var en historie for os. Og den ret har vi vel som medie?

Der er jo bare et datosammenfald mellem, at jeres ansvarshavende chefredaktør har siddet i en styregruppe og arbejdet tæt sammen med Thomas Kastrup-Larsen, og at den her historier kommer frem i medierne. Det er jo ikke bare noget, der er taget ud af den blå luft.

- Der er ingen sammenhæng, siger Tino Pedersen.

Her har Aalborg Kommune støttet TV2 Nord Aalborg Kommune har støttet TV2 Nord med 1.136.000 kroner siden 2015. Støttekronerne fordeler sig således: I 2015 gav kommunen 200.000 kroner i produktionstilskud til TV2 Nords dækning af Nibe Festival

I 2016 gav de et produktionstilskud til TV2 Nords dækning af Nibe Festival på 200.000 kroner

I 2017 betalte kommunen over to omgange 336.000 kroner til TV2 Nords dækning i forbindelse med DGI's landsstævne

I 2018 betalte kommunen 200.000 kroner i produktionstilskud til TV2 Nords dækning af Nibe Festival

I 2021 betalte Aalborg Kommune 200.000 kroner i produktionstilskud til TV2 Nords arrangement Frihedsfesten Kilde: Aalborg Kommune VIS MERE

Eksempler i massevis

Tino Pedersen siger, at der er "massevis" af eksempler på, at TV2 Nord har fravalgt kritiske historier, når f.eks. Nordjyske eller andre medier dækker en sag.

- Jeg kan ikke lige ryste nogle eksempler ud af ærmet, men det handler for os om, hvorvidt vi kan bringe historien videre. Kan vi ikke det, så skal vi lade den være. Men hvilke historier har Nordjyske valgt fra?

Jeg skal jo ikke stå til ansvar for hele Nordjyskes redaktionelle dækning.

- Jeg skal jo heller ikke stå til ansvar.

Det skal du da. Du er chefredaktør.

- Jamen nu spørger jeg så dig, hvilke historier du har valgt fra?

Det er jo ikke det, det handler om. Jeg spørger dig som ansvarlig for TV2 Nords dækning, og det er fint, du siger, der er massevis af historier, men vil du så ikke nævne en enkelt konkret?

- Spørg igen.

Vil du nævne en kritisk historie fra f.eks. Hjørring Kommune, som er beskrevet i andre medier, som I har valgt fra?

- Hvad skal det bevise?

Grunden til, jeg spørger, er, at det kun er Aalborg Kommune, der har betalt produktionsstøtte til jer. Derfor er det selvfølgelig relevant at spørge ind til, om der er kritiske historier i andre kommuner, som I har valgt fra?

- De redaktionelle vurderinger på TV2 Nord har intet at gøre med, hvad der har været af samarbejder om projekter i Nordjylland. Fordi du kan finde ét eksempel, så beviser det ikke noget som helst.

Senere sender chefredaktøren en mail til Nordjyske, hvor han nævner sagen om Bom-søstrene, som et eksempel på, at TV2 Nord har truffet en redaktionel beslutning om ikke at dække en historie, som kritiserer Hjørring Kommune.

- Der er naturligvis andre eksempler, men som du måske kan sætte dig ind i, er det sværere at finde tilbage til sager, vi ikke har lavet noget om, end sager vi har lavet noget om, skriver han.