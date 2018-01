Tvivl om stenkast mod lastbil

AALBORG: En lastbilchauffør anmeldte tidligt mandag morgen, at hans lastbil muligvis var blevet ramt af en sten kastet ud fra den bro på Hadsundvej henover motorvej E45 i Aalborg.

Nordjyllands Politi fik alarmen omkring klokken 20 minutter i otte.

- Chaufføren havde bemærket personer på broen, men det er jo ikke så usædvanligt i morgentrafikken. Vi har været ude ved broen med en patrulje, men har ikke fundet noget, der med sikkerhed peger på, at der skulle være kastet med sten fra broen over motorvejen, siger vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi.

Ifølge anmeldelsen fra chaufføren blev et soltag eller en solafskærmning på lastbilens førerhus smadret, da han kørte under broen.

- Vi kan ikke sige med sikkerhed, at der er blevet kastet noget, men det er mulighed. Vi skriver en sag på det, og så håber vi, at eventuelle vidner, der gik på broen omkring det tidspunkt kan fortælle os et eller andet, lyder det fra vagtchefen.

Han fastslår, at hele episoden også kan være et tilfælde, hvor f.eks. en bil, der kørte over broen, kan have sendt et stenslag ned på motorvejen og derved ramt lastbilens soltag.