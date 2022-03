Tykke René maste konen under sex: Nu lever han et nyt liv

NØRRESUNDBY:Forud var gået et liv uden motion. Morgenmaden var basser fra bageren, frokosten flæskesvær, og vejret blev trukket gennem viking-cigaretter og skyllet ned med energidrik.

Dagens fysiske udfoldelser foregik på arbejdet som murer og på lagenet med hustruen Jannie, hvor hun den aften i 2019 fik nok af den pustende og stønnede mand, der maste hendes ryg ned mod lamellerne i sengen.

- Han var efterhånden blevet så tung, at jeg ikke kunne få vejret, når vi lå der. Han kunne heller ikke holde til at lege med børnene på gulvet, griner Jannie Møller Pehrson galgenhumoristisk, der derfor tilmeldte sin mand René til Rigtige Mænd, et reality-program på DR1, hvor fire tunge mænd får hjælp til at ændre livsstil.

Selv om René Pehrson i årevis har haft et fysisk krævende arbejde...

...så var der ikke fysik til at komme ned på gulvet og lege med børnene. Foto: Kim Dahl Hansen

Og tilmeldingen var en beslutning, der skulle vise sig at redde hans liv, fortæller René Pehrson.

- Hele familien var røget igennem nåleøjet og castet til programmet. Jeg havde været til de indledende lægeundersøgelser, men så blev optagelserne til programmet udsat på grund den første coronanedlukning. Men allerede der havde de jo snakket om, at mit helbred var så dårligt, at jeg var nødt til at gå i gang med træningen og kostændringen inden optagelserne, siger René Pehrson.

Så langt nåede de dog ikke. 14 dage før første træningsdag sagde Renés krop fra.

En tur i ambulance

- Jeg fik pludselig ondt i brystkassen og ringede til vagtlægen for at høre, om ikke de bare kunne udskrive en pille. Det ville de dog ikke, men sendte i stedet en ambulance med udrykning. Det var nu pænt nok af dem, for da jeg kom derind, endte det med, at jeg blev indlagt. Min krop var træt og alle tal skreg til himlen. Kort sagt, min krop var ved at stå af på grund af den dårlige livsstil, jeg havde ført i mange år, siger René Pehrson.

Den nu 37-årige selvstændige murer giver selv et bud på, hvorfor kroppen sagde fra lige før, programmet skulle optages.

- Det var nok fordi, jeg i månederne op til optagelserne lige skulle have oplevet det sidste gode liv og nå at spise en masse hotdogs, bøfsandwich og flæskesteg, inden jeg skulle spise grøntsager og tofu, siger han med et smil.

- Godt det ikke var Bagedysten, jeg havde meldt mig til, for så havde jeg ikke været her i dag, griner René Pehrson.

Med humor som skjold

Det er tydeligt, at alt alvorligt lige skal synkes med lidt sjov og ballade. For humoren er René Pehrsons mirakelkur til det meste, da han har altid haft behov for at kunne afvæbne andres blikke, kommentarer og svære situationer ved at være sjov.

Som barn var han altid tyk, han hadede at lave idræt og grinede af dem, der gjorde.

- Når noget går mig på, så får jeg det ud ved at lave pis med det. Jeg har altid lavet sjov med alvorlige ting, har altid været klovnen og altid været tyk. Så jeg bruger humoren til at klare mig igennem, siger han.

For parret Jannie og René Pehrson er humoren også det, der holder sammen på den sammenbragte familie i huset i Stae uden for Aalborg.

Ville ikke lægge endnu en mand i graven

René Pehrson er gift med Jannie, som tager al hans sjov med de bredeste smil og de største come-backs. Foto: Kim Dahl Hansen

De har to børn sammen, mens Jannie har to ældre børn med deres nu afdøde far. Så mens René blev stadig dårligere og tykkere, så var udsigten til at miste endnu en mand svær at overskue.

- Hans tilstand blev jo ringere og ringere, så jeg sagde til ham, at jeg ikke ville lægge endnu en mand i graven. Så tog han sig sammen. For min og for børnenes skyld, siger Jannie Møller Pehrson.

Efter forskrækkelsen med kollapset var linjen til et vægttab klart, og programmet gik sin gang. Seerne oplevede en René, der tabte sig 20 kilo og kom i rigtig god form. Han kom af med en masse dårlige spisevaner og fandt noget motion, han ikke syntes, var latterligt.

- Det var ikke så svært at smide de dårlige vaner. I stedet for bagerens basser til morgenmad, så spiser jeg stadig den dag i dag tre æg til morgenmad, og det gør mig mæt hver eneste dag. Jeg har også fjernet en masse kulhydrater. Men det er morgenmaden, der gjorde forskellen, siger han.

Selv børnene har forældrenes skæve humor. Foto: Kim Dahl Hansen

Ny karriere

Seerne fik også et indblik i René Pehrsons humor og evner til at se det sjove ved umulige situationer. Samtidig med, at programmerne blev vist, blev han inviteret til at lave stand-up rundt omkring i landet, og det gav ham blod på tanden til at lave videoer på de sociale medier, hvor han prøver sine ideer af. Nu opdaterer han helst hver dag med en ny video eller gimmick. Og han kører gerne langt for at føre en idé ud i livet.

- Når jeg får en idé, så skal den laves. Jeg kørte en dag til Aarhus for at udføre en idé. Jeg er jo ordblind, så jeg kan ikke skrive noget ned. Og hvis jeg ikke har lagt noget nyt op i et par dage, så går jeg nærmest i panik, siger han.

René Pehrson har ændret sin levevis efter programmet og er begyndt at synes, at motion er knapt så latterligt. Foto: Kim Dahl Hansen

Hustruen er enig. Efter at have været med i programmet har han ændret sig.

- Han er blevet noget opmærksomhedskrævende, griner hun.

- Han må gerne lave alt det sjov om mig, han vil. Bare jeg ikke skal være med på videoerne, lyder det.

Det er dog hende, der ofte er målet og pointen i hans jokes.

- Der er efterhånden ingen, der ikke har hørt om vores sexliv, griner hun.

Hvis man har lyst til at opleve René Pehrson (og nogen gange hans hustru), så tager han snart på turné med showet "En rigtig mande-mand". Officielt er det foredrag med billeder og videoklip bag kulisserne i hans "rejse" i Rigtige Mænd, men uofficielt bliver det med masser af vittigheder og sjove indfald.

Første foredrag er 5. april i Godthåb, og billetter kan købes på bentertained.dk.