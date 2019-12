Tylstrup Kro lukket: - Jeg beklager af hele mit knuste hjerte

TYLSTRUP:Tylstrup Kro - Tylstrup i det sydlige Vendsyssel - har fredag drejet nøglen om. Det oplyser indehaver Karen Maria Lundsgaard på kroens Facebookside.

-- Det er med stor sorg og skam, at jeg må fortælle, at Tylstrup Kro, på mine hænder, lukker pr. dags dato. Selvom jeg syntes, jeg gjorde det bedste, jeg kunne med de odds jeg havde, så var det ikke godt nok. Jeg beklager af hele mit knuste hjerte, skriver Karen Maria Lundsgaard.

Hun fortsætter med at undskylde over for sine kolleger, der "elsker kroen lige så højt som mig".

- Vi er nogle stykker, hvor Kroen har været en stor del af vores liv og gøren i 20 år, pointerer hun.

Der rettes også en undskyldning til alle, der har bakket op om kroen og planlagt fester dér. Ifølge indehaveren vil de ikke lide tab på kroens lukning.

Nu håber hun, at det kan lade sig gøre at finde en køber til Tylstrup Kro:

- Det er mig et brændende ønske, at der sidder en herude på den anden side af skærmen, der har råd, tid, lyst og overskud til at købe Danmarks dejligste og hyggeligste kro. For så er det nu, hvor varmen stadig sidder i væggene, ordrebogen er fuld, og nu hvor der er yderst kompetent personale i nærheden, skriver Karen Maria Lundsgaard og afslutter:

- Tak for jeres tillid. Undskyld, at jeg fejlede.

Ifølge Ekstra Bladet har Tylstrup Kro et minus på egenkapitalen på 731.000 kroner, og revisoren har udtrykt usikkerhed om den fortsatte drift.

Det har ikke været muligt at træffe indehaveren for en uddybende kommentar.