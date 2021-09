Tysk fragtskib stødt på grund i Limfjorden - nu står kaptajnen til bøde

LIMFJORDEN:Et 82 meter langt tysk fragtskib - Simon B - er stødt på grund i Limfjorden på strækningen stort set midt mellem Hals og Storvorde. Skibet skal på et tidspunkt forsøges trukket fri af grundstødningen - muligvis allerede søndag.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Grunden til, at politiet er blevet blandet ind i grundstødningen, er, at kaptajnen på skibet ikke har indberettet grundstødningen rettidigt.

- Vi har af søfartsmyndighederne fået at vide, at grundstødningen skete lørdag 11. september. Og alle grundstødninger skal anmeldes øjeblikkeligt, men myndighederne har først gået anmeldelsen søndag morgen klokken 05.53. Det betyder, at kaptajnen skal have en bøde for for sen anmeldelse, forklarer Karsten Højrup Kristensen.

Kaptajnen kan dog ikke blive præsenteret for bødeforlægget, før skibet er trukket fri af grundstødningen og til en havn.

Hos MAS-vagten - Maritim Assistance Service under Forsvaret - oplyser vagthavende, at man har været i kontakt med skibets kaptajn, og at skibet sejler med kalk, så der skulle ikke være nogen risiko for nogen form for forurening.

Vagthavende hos MAS kan ikke give nogen tidshorisont for, hvornår skibet bliver trukket fri igen, men der skal udarbejdes en såkaldt bjærgningsplan, som går gennem MAS.

- Men som sagt, ingen umiddelbar risiko for noget, og på et tidspunkt bliver skibet så trukket fri igen, fastslår vagthavende hos MAS.