Tysker forlader AaB ved kontraktudløb

FODBOLD: Nico Mantl, der har to år tilbage af sin kontrakt i FC Red Bull Salzburg, forlader AaB.

- Både på og uden for banen har Nico Mantl gjort et godt indtryk i AaB, og vi vil gerne takke ham for indsatsen og ønsker ham alt det bedste i hans fortsatte karriere, udtaler AaB's sportsdirektør Ole Jan Kappmeier i en pressemeddelelse.

Den tyske U/21-landsholdsmålmand Nico Mantl tiltrådte i januar på en lejeaftale for foråret og ydede et væsentligt bidrag for AaB.

Nico Mantl, der er noteret for ti officielle kampe for FC Red Bull Salzburgs bedste mandskab, opnåede 13 officielle kampe for AaB.