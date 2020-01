Tyv opdaget af borger: Genkendt på video-overvågning

AALBORG:Klokken 13.34 torsdag blev politiet – af en årvågen borger – tilkaldt til en adresse i Kærby i Aalborg-området, hvor en mand netop havde forsøgt at begå indbrud ved at knuse en rude.

- På baggrund af både vidneforklaringer og videoovervågning kunne vi genkende gerningsmanden, som vi straks søgte intensivt efter i området, forklarer lederen af politiets efterforskning i sagen, politikommissær Mikkel Brügmann i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Og det bar frugt. Efter ihærdig og tålmodig søgen med flere patruljer fra beredskabet i en times tid, observerede en af politipatruljerne gerningsmanden i Kærby-området, som derpå straks blev anholdt.

- Ved anholdelsen fandt vi ham i besiddelse af blandt andet sølvtøj, smykker og figurer, som han bar i en pose og i sine lommer, forklarer politikommissær Mikkel Brügmann.

Disse tyvekoster stammede fra et andet indbrud også begået på en adresse i Kærby i løbet af dagstimerne tidligere samme dag, dvs. d. 16. januar 2020.

Gerningsmanden blev ligeledes fundet i besiddelse af ca. 5 gram hash, ca. 3 gram amfetamin og 43 receptpligtige piller.

Politiets efterforskning har desuden givet anledning til, at den 28-årige mand sigtes for et lignende villaindbrud, ligeledes begået i samme område, onsdag d. 15. januar 2020 i tidsrummet fra kl. 07.30 til 14.50. Ved dette indbrud blev der stjålet spiritus.

Manden overføres nu til behandling i det psykiatriske system.