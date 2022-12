Tyve tømte container for over 40 kilo fyrværkeri

KLARUP:Salget af fyrværkeri er begyndt, og det betyder, at der står containere med nytårskrudt udenfor mange butikker.

Det fristede tre tyve, der natten til mandag tømte en container udenfor Jem og Fix på Jørgensmindevej i Klarup.

Indbruddet er sket ved, at tre personer mellem kl. 01.37 og 04.26 har brugt en vinkelsliber til at skære låsene over ind til en aflåst container.

De tre personer, der kan ses på overvågningsbilleder fra området, har tømt containerne for fyrværkeri med 44,3 kilo krudt.

Peter Nybo, salgs- og indkøbschef hos Jem og Fix, fortæller, at der af sikkerhedsmæssige grunde højst må opbevares fyrværkeri med 50 kilo krudt i containerne.

- Fyrværkeriet er jo andet end krudt, og man skal have en stor varebil eller trailer for at komme afsted med så meget fyrværkeri, siger han.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor stor værdien er af det stjålne fyrværkeri.

Ikke ukendt fænomen i december

Det er ikke ualmindeligt, at Jem og Fix oplever tyveri af fyrværkeri fra de 125 butikker, når salget står på i december.

- Det er et eftertragtet bytte, da det mange steder er let at komme til, og det er let omsætteligt. Så tyveri af fyrværkeri er desværre ikke ukendt for os, siger Peter Nybo.

Hos Jem og Fix har man i år forsøgt at sikre sig bedre mod tyveri - blandt andet ved at der ikke ligger store mængder fyrværkeri i containerne om natten og i juledagene.

- Vores butikker får løbende leveringer. I år har vi valgt, at butikkerne får mindre - men flere - leveringer, siger Peter Nybo.

I Klarup har politiet sikret sig overvågningsbillederne fra Jem og Fix. Derudover blev der fundet en handske, som var blevet efterladt af tyvene.

Har man oplysninger om tyveriet i Klarup, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.