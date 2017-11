Tyve ville stjæle fælge: Valgte at tage flugten

AALBORG: To mænd forsøgte onsdag aften at stjæle fælgene på en Mercedes, der var parkeret på Europa Plads i Aalborg.

De var begyndt at klodse bilen op med sten, og havde haft held til at afmontere det ene hjul.

Men så slog planen fejl for de to forbryderhjerner.

Et vidne så nemlig tyveriforsøget og ringede klokken 21.50 til politiet.

Det gik op for de to mænd, at de var blevet opdaget, og så tog de ellers flugten. De kørte fra stedet i en sølvgrå Opel Meriva varebil - medbringende det ene hjul, de havde fået løsnet. Det fremgår af Nordjyllands Politis døgnrapport.

Flere politipatruljer ledte efter tyveknægtene i området, men det lykkedes ikke at finde dem, varebilen - eller hjulet.