Tyvetogt gennem Vendsyssel

VENDSYSSEL: I løbet af weekenden har der været 17 indbrud i hele Nordjylland, men de 14 af dem er gået ud over husejere i Vendsyssel. Landsdelen har hele 2017 været hårdt ramt af indbrud.

- Vi kigger på sagerne i sammenhæng. Indbruddene ligner hinanden på den måde, man skaffer sig adgang på, og dét man stjæler. Vores undersøgelser viser desuden, at sporene på gerningsstederne også passer med, at det er de samme der gør det, fortæller politikommissær Sune Myrup fra Nordjyllands Politi.

Der har været enkeltstående indbrud i Tylstrup, Vadum, Aabybro og Elling, mens der har været flere indbrud i både Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev.

I Hjørring er indbruddene koncentreret om villaveje i Ulvegravene, mens de i Brønderslev er begået i den vestlige del af byen.

Tyvene er hovedsageligt kommet ind ved at bryde vinduer eller terrassedøre op, og derefter stjæle ting som kontanter, småelektronik, smykker og sølvtøj. Når tyvene udelukkende holder sig til den type koster, så har politiet erfaring med, at der er tale om tyve fra Østeuropa. Teorien understøttes af vidneforklaringer.

- To af stederne har vidner set to mænd af østeuropæiske udseende, så vi tror det er de samme, der har kørt rundt og lavet indbruddene i Vendsyssel - det passer også med tidsrummene, siger Sune Myrup.

Der er tale om to mænd, hvor den ene er 180-190 cm høj, mens den anden skønnes at være lidt lavere. Vidnerne vurderer, at mændene er 30-45 år. Begge mænd har mørkt, kort hår og beskrives som brede eller muskuløse af bygning. Det ene vidne forklarer endvidere, at den laveste af mændene havde en høj pande og bar et plastiknet i lyse farver over skulderen. Det andet vidne hørte mændene talte østeuropæisk.

De to mænd er set på Holger Drachmanns Vej i Frederikshavn lørdag klokken 21.15, og på Albert Dams Vej i Tylstrup søndag klokken 19.05.

Indbruddene kan være sket i tidsrummet fra fredag middag til søndag eftermiddag, men politiet har flere af stederne fået oplyst mere præcise tidspunkter på grund af alarmsystemer og vidner.