U-vending endte med buler og en tur på skadestuen

AALBORG:En U-vending midt på Hobrovej i Aalborg endte sent fredag aften med buler i to biler og en tur på skadestuen til tjek for de to bilister, der var involveret i det uheld, der var en direkte følge af U-vendingen.

Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

En 49-årig kvinde kom kørende mod nord ad Hobrovej kort efter krydset Hobrovej-Provstejorden. Her foretog hun sin U-vending, men havde overset en bil ført af en 23-årig mand.

- Kvinden nåede at komme en smule op i fart mod syd, men ikke nok til at den 23-årige mand kunne nå at få bremset sin bil helt ned, og så blev det til en påkørsel af kvindens bil bagfra, oplyser vagtchefen.

Det gav en del buler i begge bilerne, og det sydgående spor af Hobrovej måtte lige afspærres kortvarigt, mens de to havarerede biler blev fjernet og Nordjyllands Beredskab fik fejet stumper op og lagt sand på den spildte olie.