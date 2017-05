Uafgjort i intenst finale-drama

AALBORG: Drømmen om DM-guld fik et knæk, da Aalborg Håndbold torsdag måtte nøjes med 26-26 i den første DM-finalekamp.

Aalborg Håndbold lagde fremragende fra land og bragte sig i front med 3-0, inden gæsterne besluttede sig for at vågne op.

Men hjemmeholdets forsvar var svært at bryde igennem for de grønklædte gæster i de første 30 minutter, og når det lykkedes, stod målmand Mikael Aggefors ofte i vejen.

Han havde ikke bare de nemme redning, men nappede også et straffekast og et par Skjern-afslutninger fra frie positioner.

Aggefors bidrog med ni redninger i en første halvleg, hvor det norske stortalent Sander Sagosen atter var den store oplevelse i Aalborg-offensiven.

Skjern-spillerne gik hårdt til ham og måtte to gange til afkøling efter for voldsomme tacklinger. Men trods tævene scorede Sagosen hele seks gang i de første 30 minutter, som Aalborg Håndbold vandt med 14-11.

Hvis første halvleg var koncentreret for hjemmeholdets vedkommende, så var billedet et andet, da kampen blev fløjtet i gang igen.

På mindre end fem minutter havde Skjern lukket hullet ved stillingen 15-15. Især Skjerns playmaker Lasse Mikkelsen imponerede i denne fase af kampen med fine afslutninger og en sikker styring af gæsternes angrebsspil.

Og nu var det pludselig Aalborg, der havde svært ved at finde åbninger i gæsternes forsvar, og hjemmeholdet måtte slide mere for sine mål end gæsterne, og med 12 minutter tilbage var stillingen 21-21 i et drama af en håndboldkamp, der blev overværet af 5000 tilskuere i Jutlander Bank Arena, og mod slutningen var billedet, at Aalborg Håndbold bragte sig i front med et mål, hvorefter Skjern straks udlignede.

Sander Sagosen var nu forsvundet ud af kampen, og i stedet tog fløjspilleren Patrick Wiesmach over for Aalborg med en håndfuld flotte mål.

Men Skjern hang på og tog sin første føring i kampen, da Lasse Mikkelsen med ét minut tilbage satte sit niende mål ind bag Mikael Aggefors til 25-26.

Med få sekunder tilbage udlignede Sander Sagosen til slutresultatet.

Aalborg Håndbold skal nu hente mindst et resultat søndag i Skjern for at bevare chancen for guld.