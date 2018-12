Ubudne gæster fandt vej til 21 nordjyske hjem juleaften

– Antallet af indbrud er på niveau med sidste år.

Det siger vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi efter at have set på, hvor mange anmeldelser politiet har fået fra den 24. december og frem til 25. december klokken 9.

I alt har Nordjyllands Politi modtaget 21 anmeldelser fra nordjyder, som er kommet hjem til et hus, hvor indbrudstyve har haft frit spil juleaftensdag.

– Det er ikke et voldsomt højt antal, men vi kan se, at især Nørresundby har været ramt. Her er der anmeldt otte indbrud, siger vagtchefen.

Indbrudstyvene har især brugt tidsrummet fra eftermiddagen og ud på aftenen til at gennemrode huse eller lejligheder, hvor beboerne har været væk hjemmefra for at fejre julen.

Antallet er ikke endeligt, for der kan komme flere anmeldelser i løbet af 1. juledag og de kommende dage, når folk vender hjem fra juleferie.

På landsplan er tendensen, at antallet af juleindbrud falder for tredje år i træk. Det viser tal fra Rigspolitiet. Fra 20. december til 25. december har politiet på landsplan modtaget 434 anmeldelser om indbrud.