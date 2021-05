Udbud for mange millioner: Nu bliver din bus mere miljørigtig

AALBORG:Både bybusserne og de ny Plusbusser i Aalborg Kommune kommer fremover til at køre på el. Det står fast, efter bestyrelsen i Nordjyllands Trafikselskab (NT) i dag godkendte resultatet af en udbudsrunde, der omfatter driften af 97 bybusser samt 13 Plusbusser i landets tredje største kommune.

- Det er første gang i Danmarkshistorien, man laver en grøn omstilling, der er så stor, fortæller formand for NT, Nuuradiin Hussein (S), der også er viceborgmester i Aalborg Kommune.

Han regner med, at de første busser allerede kommer på gaden til næste sommer, og i 2023 skulle samtlige busser gerne være omstillet.

- Det bliver virkelig noget, der kan mærkes - både for kunderne, byen og miljøet. Så vi forventer, at det er noget, der vil give omtale i hele landet, siger Nuuradiin Hussein.

For kunderne betyder omstillingen blandt andet, at de kan se frem til busser, der - udover at være spritnye - også har et større flex-areal, så det bliver lettere at tage cykler, barnevogne og lignende med. Samtidig får man også mulighed for at oplade sin mobiltelefon i bussen, og har man ikke rejsekort, behøver man ikke rede penge - men kan købe en billet ved hjælp af Dankort eller MobilePay.

Men det er også et udbud til mange hundrede millioner, der er tale om, for Aalborg Kommune betaler i dag 237 millioner kroner om året for driften af de almindelige bybusser, og hertil kommer der så i fremtiden en række ekstralange busser, der skal køre i en separat Plusbus-bane fra Væddeløbsbanen i vest til det ny universitetshospital i øst.

- Der har været en del politikere og kommuner, som har været bekymrede, fordi de troede, at det ville blive meget dyrere med den strategi, vi har lagt i NT-regi i forhold til grøn omstilling. Men de bud, vi har sagt ja til nu, viser, at der tale om en besparelse på 3,7 procent. Så vi sparer faktisk Aalborg Kommune for 8,5 mio. kroner, forklarer Nuuradiin Hussein.

Han fremhæver desuden, at den ny aftale betyder, at der bliver 10 procent mere kapacitet - og dermed også flere bybusser i myldretiden.

- Det gør der blandt andet fordi, det her er så stort et udbud, at det er attraktivt for mange af entreprenørerne på området. Så det er faktisk helt vildt, hvad vi får pengene, pointerer han.

Ifølge NT-formanden er der også en stor miljømæssig gevinst ved den ny aftale.

- Kollektiv trafik er jo noget af det, der sviner rigtig meget. Så det bliver i den grad et bidrag, der er positivt - både i forhold til miljøet, men også for de borgere, der bor midt i den største trafik i midtbyen, siger han.