Udbygningsaftaler: Nu vurderes konsekvenser for hjemsendte top-embedsmænd

AALBORG:Efter at advokatundersøgelsen af Aalborg Kommunens håndtering af frivillighedsprincippet i forbindelse med udbygningsaftalerne i Aalborg skabte rystelser i det politiske system, skal det undersøges om sagen skal have ansættelsesmæssige konsekvenser for nogen ansatte.

Det har magistratens besluttet mandag med hensyn til de to top-embedsmænd, der blev hjemsendt torsdag nemlig stadsarkitekt Peder Baltzer og direktør på by og landskabsforvaltningen Anders Fokdal.

- Vi har sat gang i den her personalejuridiske undersøgelse, og det kommer til at køre nu her ganske prompte, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Ansættelsesretlige tiltag

Undersøgelsen skal munde ud i en vurdering af, om der er grundlag for at iværksætte ansættelsesretlige tiltag over for medarbejdere i kommunen som følge af advokatundersøgelsens konklusioner.

Han forventer, at det bliver advokatfirmaet Horten, der skal stå for den del, da de står bag advokatundersøgelsen, men det er ikke endeligt afklaret endnu.

- Vigtigt med fremdrift

- Det forventer vi, for de er dybt inde i sagerne. Det der er vigtigt er, at der er en fremdrift i det, så det er noget, som vi kommer hurtigt ned i, og noget som vi kan få afsluttet relativt hurtigt, så vi kan komme videre, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Undersøgelsen gennemføres med afsæt i det skriftlige materiale, som har indgået i advokatundersøgelsen, hvilket suppleres med interviews af nuværende medarbejdere, der har været involveret i den omtalte sagsbehandling. Dette kan suppleres med interviews af andre nuværende medarbejdere samt tidligere medarbejdere.

Der kommer til at gå et stykke tid, før undersøgelsen er færdig.

- Der er to step i det. Det ene er hvilke medarbejdere, som det drejer sig om, og det forventer vi, at vi styr på inden uge 50, og det er en her uge, siger borgmesteren med henvisning til, hvilke medarbejdere, som man skal tale med i forhold til undersøgelsen.

Han har en forventning om, at man senest ved udgangen af januar måned har en afklaring på undersøgelsen som sådan.

Desuden ser man på de resterende sager med udbygningsaftaler, da Horten har set på 27 ud af 57, men nu skal resten undersøges.

Endvidere har man diskuteret indsættelsen af en fungerende direktør på by og landskabsforvaltningen, da den nuværende er hjemsendt med løn på grund af advokatundersøgelsens resultat. Men ansættelsen af den midlertidige direktør på posten skal først forbi den lukkede del af mandagens byrådsmøde, før det offentliggøres, da der er tale om en personalesag.