Stadsarkitekt er fritstillet og fratræder med løn

AALBORG:Der er nu sat et personalejuridisk punktum i sagen om Aalborg Kommunes forkerte håndtering af udbygningsaftaler.

Aalborgs mangeårige stadsarkitekt, der blev hjemsendt med løn i december 2021 efter, advokatfirmaet Hortens gennemgang af 27 ud af 57 af de omstridte udbygningsaftaler, fratræder.

Hortens gennemgang af aftalerne viste, at kommunen ikke havde levet op til planlovens princip om frivillighed i forhold til udbygningsaftalerne.

- Vi har på et afdelingsmøde orienteret om, at Peder Baltzer fratræder sin stilling i Aalborg Kommune pr. 31. marts 2023, og det er efter gensidig aftale. Og han er fritstillet i fratrædelsesperioden, siger konstitueret direktør på by og landskabsforvaltningen, Jørgen Litske Petersen.

Aftale med løn

Det betyder, at stadsarkitekten ikke længere møder ind på forvaltningen. Ifølge direktøren får stadsarkitekten løn i perioden.

Har kommunen sagt, at han han ikke kan være ansat efter den dato?

- Når man indgår en gensidig aftale, så er det en gensidig aftale, og så er det sådan.

I forhold til, hvad Horten har anbefalet i forhold til personalejuridiske konsekvenser for stadsarkitekten, siger han:

- Det kan jeg ikke fortælle dig, for det er irrelevant nu, når der er lavet en gensidig aftale.

Hvad er det, der har gjort, at I har indgået sådan en aftale?

- Det vil jeg helst ikke udtale mig om.

Konsekvenser for andre ansatte

Sagen får også konsekvenser for andre ansatte i by- og landskabsforvaltningen.

- Det er afsluttet, der er foretaget ansættelsesmæssige skridt overfor et mindre antal medarbejdere, og det er ikke ret mange, siger Jørgen Litske Petersen.

Hvad ligger der i det?

- Der bliver det svært igen, for det er igen personalesager, siger direktøren, der ikke vil sige mere om, hvilke konsekvenser, der er tale om.

Er det fyringer, der er tale om?

- Det vil jeg ikke udtale mig om, for det er personalesager.

16 personer interviewet

I alt 16 medarbejdere er blevet interviewet af advokatfirmaet Horten i forbindelse med sagen om udbygningsaftalerne i Aalborg Kommune.

I forhold den hjemsendte direktør for by og landskabsforvaltningen Anders Fokdal, der blev hjemsendt med løn i december 2021, ligger den ansættelsesmæssige kompetence hos byrådet, og man kan endnu ikke sige, om sagen får nogen ansættelsesmæssige konsekvenser.