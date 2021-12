Udbygningsaftaler var ikke frivillige: To ledende medarbejdere sendes hjem

AALBORG: Aalborg Kommune har ikke været god nok til at overholde det såkaldte frivillighedsprincip i forhold til de udbygningsaftaler, kommunen har indgået med flere investorer og grundejere gennem de sidste ti år.

Det vurderer den uvildige advokatundersøgelse, som byrådet i Aalborg netop har fået fremlagt. Advokatfirmaet har set på 27 af de 57 udbygningsaftaler, som Aalborg Kommune har indgået gennem de sidste godt ti år, og borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er rystet over resultatet.

- Som borgmester finder jeg det dybt kritisabelt og ønsker derfor også at levere en uforbeholden undskyldning til de involverede, understreger han.

Derudover vil kommunen nu iværksætte tiltag, der gør man i fremtiden kan overholde planlovgivningen og sørge for, at der i by- og landskabsforvaltningen fremover er en bedre og mere konsekvent notat- og journaliseringsteknik i forhold til møder med investorer, der ønsker at bygge i Aalborg.

Og hertil kommer, at man nu også vil gennemgå samtlige af de 57 udbygningsaftaler, der er indgået gennem tiden. Blandt andet med henblik på, at finde ud af, hvad der er op og ned juridisk set, og og om kommunen eventuelt kan gøres erstatningsansvarlig.

- Derudover kommer det også til at få konsekvenser for to ledende medarbejdere i by- og landskabsforvaltningen, som nu sendes hjem med løn, fortæller Thomas Kastrup- Larsen.

Det drejer sig dels om Aalborg Kommunes stadsarkitekt, Peder Baltzer, samt direktør i by- og landskabsforvaltningen, Anders Fokdal.

Ifølge planlovens paragraf 21b er en udbygningsaftale kort fortalt en frivillig aftale mellem kommunen og grundejere om finansieringen af fysiske infrastrukturanlæg - som for eksempel et ny vejkryds eller - som det var tilfældet i forhold til Spritten A/S, som startede kritikken af Aalborg Kommunes praksis - finansiering af dele af et nyt kajanlæg.