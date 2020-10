Uddannelse indfører krav om mundbind i klasserne

AALBORG:Det bliver en markant anderledes skoledag, de studerende på UCN på Sofiendalsvej og Hobrovej møder op til på mandag.

I det øjeblik, de træder ind i klasselokalet, skal de iføre sig med mundbind eller visir.

Der bekræfter uddannelsesdirektør, Peter Møller Pedersen.

- Vi har fået nogle skærpede retningslinjer, og som følge af det indfører vi nu krav om mundbind på de hold, hvor vi ikke kan overholde afstandskravene, siger han til NORDJYSKE.

Der går omkring 5000 studerende på de to uddannelsessteder, men flere af dem er i praktik eller har undervisning hjemme eller i projektgrupper, og bliver derfor ikke direkte berørt af tiltaget.

UCN har i forvejen indført krav om, at der kun må være 900 studerende på de respektive lokationer af gangen - som altså fra på mandag skal bære mundbind.

Uddannelsesdirektøren forklarer kravet med, at man alternativt skulle tilbyde alle de studerende hjemmeundervisning, og det er uforeneligt med uddannelserne.

- Vores DNA er, at teori og praksis er hinandens forudsætninger. Det skal være praksisorienteret, og vores uddannelser er så meget mere end bare formidling af viden, derfor er vi nødt til at have de studerende så meget inde på campus som muligt, siger Peter Møller Pedersen.

Han er klar over, at det kan være irriterende at have mundbind på i undervisningen, og derfor er der også planer om at tilpasse undervisningen til forholdene.

- Vi vil prøve at variere undervisningen, så meget vi kan, så man ikke skal have mundbind på hele tiden, så det ikke bliver uudholdeligt, siger han og fortsætter:

- Vi har taget den her beslutning af hensyn til de studerende, og det håber jeg, at de har forståelse for. Det skal være sikkert at være på campus.

UCN sørger for, at der vil være mundbind til alle, så det ikke bliver en økonomisk belastning for de studerende.

Det bliver ikke krav, at de studerende skal bære mundbind, når de færdes på fællesarealerne, men kun når de er i klasselokalerne.

Underviserne bruger i forvejen primært viserer, så de studerende kan se deres ansigter. Det bliver også muligt for de studerende at vælge visir, hvis de foretrækker det.

Nægter de studerende at bruge mundbind eller visir uden en godtaget grund, vil de blive bortvist fra campus.

Foreløbig gælder kravet om mundbind på UCN indtil 30. november.