Udeservering hele året: Restauranter får særlig tilladelse på grund af corona

AALBORG:Selvom vintertid normalt betyder, at restauranter der haft udeservering i løbet af sommeren skal stoppe med det, gør Aalborg Kommune i år en undtagelse på grund af corona-krisen.

- Ideen opstod egentlig, fordi vi fik en henvendelse fra Søgaards Bryghus, der gerne ville have lov at forlænge sæsonen på deres udendørs terrasse C. V. Obels Plads, fordi der ikke bliver nogen skøjtebane i år. Og da vi helst vil behandle alle ens, blev vi enige om, at lade de gælde alle de restauranter, der hidtil har haft udeservering, fortæller rådmand for by- og landskab Hans Henrik Henriksen (S).

Han understreger, at politiet har sagt ok for initiativet - forudsat, at der ikke ændres i de eksisterende forretningskoncepter.

- Så det bliver altså ikke noget med, at man pludselig kan stå og sælge varm gløgg to-go, forklarer Hans Henrik Henriksen.

Han håber blandt andet, det vil skabe lidt folkeligt liv i midtbyen, hvor julemarkedet i år er aflyst. Og samtidig vil det forhåbentlig også give nye muligheder for restauranterne, der har fået aflyst mange bestillinger på julefrokoster.

- Og fortsætter restriktionerne i løbet af foråret eller sommeren, er det måske noget af det, vi også kan kigge på til den tid. Eventuelt sammen med en eller anden form for midlertidige byrum, hvor vi åbner op for udeservering, siger Hans Henrik Henriksen.

- Cityforeningen har ganske vist allerede prøvet noget lignende i gågaderne her i sommer. Men jeg tror, det vil give mere mening at indrette en større plads - for eksempel på en af kommunens p-pladser, tilføjer han.

Udeserveringen på Søgårds Bryghus og andre restauranter kan fortsætte vinteren over. Foto: Henrik Bo

Ønsker man som restauratør at benytte sig af den ny ordning, behøver man ikke søge tilladelse påny - udeserveringen kan blot fortsætte under de samme rammer og vilkår - og naturligvis under hensyntagen til alle velkendte corona-retningslinjer om afstand, antal personer i selskabet osv.

- Men det kan da godt være, at der bliver nogen, der får brug for lige at købe ekstra tæpper og terrassevarmere, påpeger Hans Henrik Henriksen.

Vil man være med, er det desuden et krav at udemøblerne tages ind hver aften til lukketid, ligesom restauratørerne i øvrigt også skal sørge for at fejre og rydde sne.