Udnyttede kun en tredjedel af kapaciteten: Åbner igen for drop-in

AALBORG:Det startede med kæmpe kø, da Carelink i december slog dørene op for coronavacciner i Shoppen i City Syd. Op mod jul aftog køen dog gevaldigt, mens der også var masser af ledige tider op til nytår.

- Vi tænkte, at det formentlig primært var fordi, at folk var bange for at få bivirkninger lige op til jul eller få spoleret nytårsfesten af samme grund. Derfor havde vi også regnet med, at interessen for at blive vaccinere mod corona ville tage til igen her efter nytår, fortæller Louise Andersen, der er chef for vaccinationscenteret.

Da man åbnede for første gang i det nye år, mandag, startede det da også med kø. Den aftog meget hurtigt, fortæller Louise Andersen.

- Tirsdag havde vi kapacitet til 1200 tider, men vaccinerede kun 400, konstaterer Louise Andersen, der ikke har udsigt til mange flere bookede tider de kommende dage.

- Derfor har vi sammen med regionen besluttet igen at åbne for drop-in-vaccination, tilføjer hun.

- Jeg tror, det er nemmere for folk bare at komme, når de alligevel er ude at handle eller bytte julegaver. Derfor kommer det forhåbentlig også til at betyde større tilslutning.

Hun forventer dog ikke, at det kommer til at vælte ind med gæster de kommende uger.

- Udover jul og nytår har en af udfordringerne på det seneste også været de høje smittetal. Der skal gå fire uger fra, at man er konstateret smittet, til man kan blive vaccineret. Derfor kommer der formentlig heller ikke det helt store rykind de næste fire uger og måske længere - alt efter hvordan smittetallene udvikler sig den kommende tid.

Selvom drop-in-konceptet gør det sværere at vurdere, hvor mange vacciner, der skal stikkes ud, garanterer Louise Andersen, at der ikke kommer til at gå noget til spilde.

- Hvis vi har haft en sprøjte liggende på grund af, at nogen er udeblevet fra en booket tid, så har vi gået rundt og spurgt, om der ikke er nogen, der har en kammerat, der alligevel er forbi storcentret. På den måde har vi fået brugt alt, mens vores dygtige optrækkere også har sikret, at der ikke er noget spild i forbindelse med at fylde kanylerne, fastslår hun.

Selvom den forventede vaccineinteresse altså er udeblevet i City Syd, ligger Nordjylland ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut alligevel på duksepladsen i forhold til, hvor mange, der er blevet vaccineret. Mens 83,9 procent af nordjyderne onsdag havde påbegyndt vaccineprogrammet, var 80,4 procent registreret som færdigvaccinerede.