Udrykning til brand i juledekoration

HALS: Nordjyllands Beredskab måtte tirsdag formiddag rykke ud til Hals Motorværksted på Færgevej i Hals, hvor der var gået ild i en juleudsmykning.

Alarmen lød omkring kl. 10.45, men ilden var stort set slukket, da beredskabet ankom.

Det var lidt skader i frokoststuen, hvor ilden var opstået, oplyser indsatsleder Bent Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

En juledekoration med levende lys var angiveligt blevet efterladt uden opsyn, hvorefter den brød i brand, ifølge indsatslederen.

- Det er en klassisk situation i denne julemåned, at man glemmer at at slukke stearinlyset, når man forlader lokalet, siger han.

Og opfordrer til altid at tjekke, at man har slukket lyset i juledekorationer, når man ikke opholder sig i samme lokale.