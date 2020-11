Udsigt til kæmpe tab i Aalborgs kulturliv ovenpå ny nedlukning

AALBORG:Der er lige nu gang i forhandlinger om kompensation til kulturinstitutionerne i de syv kommuner, der 3. november blev lukket ned.

Men det er ikke kun dem, der bør kompenseres, mener Aalborgs kulturrådmand, Mads Duedahl (V).

- De afledte effekter på Aalborg er enorme, en meget stor del af kulturkunderne i Aalborg kommer fra resten af Nordjylland, siger han.

En rundspørge hos tre af Aalborgs største kulturinstitutioner: AKKC, Musikkens Hus og Skråen, viser således, at de samlet forventer et tab på over 1.7 mio. kr. i mistede billetindtægter.

Vel at mærke på billetter, de allerede har solgt og regnet økonomisk med, men som de kollektivt er blevet enige om at refundere til gæster fra de syv nedlukkede kommuner, der ikke kan møde op.

Hver især vurderer de, at mellem 25 og 35 procent af deres gæster kommer fra en af de syv berørte kommuner.

- Det er godt, at gæsterne fra de berørte kommuner kan få deres penge tilbage, men det griber jo dybt ind i Aalborgs kulturliv, der i forvejen er presset ovenpå corona. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre til, at man ikke glemmer Aalborg - Nordjyllands kulturhovedstad - i forhandlingerne, siger Mads Duedahl.

Går efter hurtig afklaring

Kompensationen til kulturstederne er en del af den overordnede forhandling om kompensation til virksomheder, der er ramt som følge af nedlukningen af store dele af Nordjylland. Og Aalborg er tænkt med her, lyder det fra Ventres kulturordfører Kim Valentin og den nordjysk valgte Anne Honoré Østergaard.

- Vi går til forhandlingerne med et klart fokus på Aalborgs kulturinstitutioner også, deres kunder kommer jo nord fra, det er historisk betinget, siger Kim Valentin, der går efter en hurtig afklaring.

- Vi går efter hurtig og fair løsning for de berørte parter. Det er ikke en situation, vi nogensinde har stået i før, så der skal tænkes ud af boksen. Men det må ikke tage lang tid, folk skal have svar, vi håber at kunne komme med en afklaring indenfor en uge.