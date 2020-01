Udsolgt til kæmpe gaming-event

AALBORG:Hvis du er ved at pakke din Steelseries 600 ned i den plysforede kasse for at tage til Gigantium i weekenden, så husk den billet, du købte for længe siden.

For nu er det for sent - det store gaming-event CoolshopGGW er nemlig udsolgt, skriver arrangørerne.

Det betyder, at 1500 gamere er på plads i hallen fra fredag til natten til søndag, hvor der bliver konkurreret i CS:GO, Fortnite, League of Legends og også Tekken 7. Med deltagere fra 10 nationer og en samlet præmiepulje på 14.000 kroner bliver Tekken 7 turneringen en af Nordeuropas største.

Som noget nyt i år bliver der mere fokus på samvær og hygge frem for spotlightet på den store scene - undersøgelser fra tidligere år har vist, at mange faktisk mere kommer for hyggens skyld end for at konkurrere.

- Det vi oplevede sidste år var at folk ikke rigtig ville det her kæmpe sceneshow og store pengepræmier, de vil meget hellere bare sidde og hygge sig. Så i år har vi taget flere af de gamle konkurrence, som ikke nødvendigvis foregår på computeren, med igen. Det gælder konkurrencer som tastatur samling, Bordlotto og Cocio crash. Vi har lyttet til gæsterne og vi kan se på billetsalget at det har virket, siger hovedarrangør Lasse Kjær.

Også tilskuerne kan se frem til en weekend, hvor der er masser af aktivitet og konkurrencer for dem.

Konkurrencerne i CoolshopGGW slutter med præmieoverrækkelse søndag klokken 00.15