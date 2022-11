Udtalelse får konsekvenser

AALBORG:Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) varsler ændringer af Aalborg Kommunes eventstrategi, efter kommunen mandag sendte en udtalelse til Ankestyrelsen.

Udtalelsen kommer efter en række afsløringer af, at Aalborg Kommune har betalt mere end en halv million kroner for to velkomstreceptioner for 3F i forbindelse med fagforeningens kongresser i Aalborg i 2016 og 2019.

En ekspert har tidligere udtalt i Nordjyske, at støtten kunne være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, og det fik Ankestyrelsen til at bede Aalborg Kommune om en udtalelse.

Den har kommunens jurister arbejdet på i fire uger, og de når frem til den konklusion, at kommunen ikke har handlet i strid med loven. Det er nu op til Ankestyrelsen at vurdere, om det også er tilfældet.

Uanset udfaldet er borgmester Thomas Kastrup-Larsen klar til at lave markante ændringer af eventstrategien.

- Det er fint, at Ankestyrelsen nu skal tage stilling til sagen. Det imødeser jeg med glæde, siger han til Nordjyske.

- Men når to aktiviteter har afstedkommet så megen debat og dårlig omtale, så giver det anledning til at kigge på, om vi kan håndtere vores events på en anden måde.

Vil have bred opbakning

Kommunen har efter afsløringerne igangsat et serviceeftersyn af evenstrategien, og borgmesteren håber, at man kan blive enige om en bred politisk aftale om, hvordan man skal arbejde med at tiltrække events og kongresser i fremtiden.

- Det er jo det, vi alle sammen gerne vil, siger Thomas Kastrup-Larsen, der dog ikke vil svare på, hvilke konkrete ændringer, der skal til.

- Der er mange måder at gå til arbejdet på, og det kommer vi til at diskutere, men hvordan vi gør det, kan jeg ikke løfte sløret for endnu.

Redegørelse efterlader flere spørgsmål end svar

Daniel Borup (V), der er fungerende rådmand for Senior og Omsorg, var med til at godkende redegørelsen til Ankestyrelsen, men han sidder selv tilbage med flere spørgsmål end svar på, hvad der er foregået.

Dem håber han at få svar på, når kommunens serviceeftersyn bliver præsenteret for politikerne i starten af december.

- Man kan læse i redegørelsen, at det her er de eneste gange, kommunen har støttet kongresser med beløb i den størrelsesorden, og det bliver spændende at høre, hvorfor kommunen valgte at støtte netop de to kongresser, siger han til Nordjyske.

- For man forsøger at retfærdiggøre støtten med, at receptionerne var med til at promovere Aalborg som kongresby og gøre det til en attraktiv by at flytte til, men der skal mere end et glas cava og en velkomstreception til, for at få en smed fra Lolland til at flytte til Aalborg.

Aalborg Kommunes serviceeftersyn af eventområdet er færdigt 5. december.

Ankestyrelsen kan ikke oplyse, hvornår de forventer at have en afgørelse, men den gennemsnitlige behandlingstid i lignende sager er omkring 14 uger.