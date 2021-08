Uenighed om oprydning: 50-årig fængslet for tungebid

GISTRUP:En 50-årig herboende rumæner er ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i næsten fire uger frem til 27. august sigtet for at have bidt en del af tungen af en ligeledes 50-årig mand, som han og en tredje mand deler bopæl med i Gistrup-området.

Det oplyser senioranklager Lone Lyngsø, Nordjyllands Politi.

Ifølge anklageren nægtede den 50-årige sig skyldig i tungebiddet, og han kærede da også fængslingen til landsretten.

- Han forklarede, at de tre slet ikke var uvenner. De bor sammen, og efter noget drikkeri var der opstået uenighed om oprydningen, og det resulterede i tumulten, hvorunder tungebiddet skulle være sket, forklarer Lone Lyngsø.

Den 50-årige er sigtet efter den grove voldsparagraf 245.