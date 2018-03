Uenighed om skiltning: Borgere er trætte af bilister som skyder genvej

HASSERIS: Det er ikke helt ligetil at sikre trafikken i det kryds, der dannes af Svalegårdsvej, Vandværksvej og Strøybergsvej i Hasseris. Det forklarer Jeppe Andersen fra Aalborg Kommunes trafik- og vejeafdeling.

Han er godt klar over, at beboerne på Vandværksvej ikke er begejstrede ved udsigten til at få lukket deres vej ved hjælp af et indkørsel-forbudt-skilt i den ende, der vender ud mod Svalegårdsvej. Blandt andet fordi de foretrækker, at der bliver gennemkørsel forbudt i stedet for.

- Det hele startede jo egentlig, fordi de selv henvendte sig på grund af gener med gennemgående kørsel. Blandt andet af bilister, der bruger vejen som en genvej fra Strøybergsvej til Hasseris Bymidte. Derfor var der snak om at lukke vejen i den ene ende, men det blev for bekosteligt for kommunen, og beboerne var ikke villige til at betale det selv, fortæller han.

En fornyet henvendelse om skiltning a la den man har i Solbyen, fik dog kommunen til at tage sagen op igen. Men ikke uden at tage politiet og vejmyndigheden med på råd.

- Det skal vi i den slags sager, og derfor var politiet også ude at besigtige stedet, forklarer Jeppe Andersen.

Politiet var enig i, at krydset bør trafiksikres, da der har været mange uheld. Men gennemkørsel forbudt vil de ikke anbefale, fordi det er meget svært at håndhæve. Derfor blev resultatet en beslutning om at forbyde al indkørsel - busser dog undtaget.

- Vi skal jo samarbejde med myndighederne. Men nu kigger vi på sagen og vurderer den igen, og derfor kommer skiltene heller ikke op her i uge 9, siger Jeppe Andersen.

Han tror ikke, at chikaner er en mulighed. Blandt andet fordi de kun vil sænke hastigheden, og det stopper ikke de bilister, der bruger Vandværksvej som smutvej.