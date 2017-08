Uheld: Personbil skubbet op i lastbil

VADUM: Tre køretøjer var fredag eftermiddag kort før kl. 16 involveret i et færdselsuheld på Thisted Landevej uden for Vadum.

Per Jørgensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, fortæller, at en lastbil holdt tilbage for at foretage et højresving ud på Thisted Landevej. Bagved holdt en personbil, og bagved den kom endnu en personbil, som overså, at de to køretøjer foran holdt stille. Dermed blev personbilen i midten skubbet op i lastbilen.

Vagtchefen oplyser, at nogle af de involverede blev teknisk fastklemt på grund af nakkesmerter, og derfor blev bilerne klippet i stykker for ikke at gøre skade på deres nakker.

- Tre personer med nakkesmerter blev kørt på Aalborg Universitetshospital for at få tjekket, at alt er, som det skal være, siger vagtchef Per Jørgensen og understreger, at der ikke var tale om livsfare.