Uheld: E45 var spærret - tre biler stødte sammen

AALBORG:Torsdag kl. 21.08 indløb der alarm om et trafikuheld på motorvej E45.

Uheldet skete mellem frakørsel 25 Humlebakken og 24 Øster Uttrupvej.

Vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi fortæller, at der blev sendt politi og beredskab samt en ambulance til stedet, hvor der blev helt spærret i nordgående retning.

Foto: Jan Pedersen

Meldingen var, at en person var teknisk fastklemt.

- Det drejede sig om føreren af den ene bil, som ikke kunne komme ud, fordi bilen var klemt. Han kom selv ud, da vi fik bilen flyttet, fortæller indsatsleder Bent Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Der kom i første omgang meldinger om to uheld med henholdsvis tre og to biler involveret.

- Da jeg lander derude til dette uheld, sender vi politi og nogle af vores biler videre, fordi der er melding om et til uheld. Men det viser sig, at det drejer sig om det samme uheld. Først stødte to biler sammen, og der kommer så endnu en bil kørende, hvis fører overser de to biler. Den støder så ind i den ene af de to, siger Bent Pedersen.

Beredskabets opgave blev at få bilerne ind til side og at rydde op.

- Der var jo en lang kø på stedet, da vi måtte lukke motorvejen helt.

E45 var lukket i halvanden time indtil cirka kl. 22.10, hvorefter der i første omgang blev åbnet for kørsel i en vognbane.