Trafikkaos efter uheld i tunnelen: Kørte for tæt og stødte sammen

Torsdag eftermiddag kørte tre biler sammen i Limfjordstunnelen mod Nørresundby, hvor Nordjyllands Politi mistænker, at de implicerede ikke har holdt stor nok afstand.

– Det sker typisk, hvis man ikke holder afstand, at hvis den forankørende bliver nødt til at bremse, at det så går galt, sagde politikommissær Karsten Højrup Kristensen Fra Nordjyllands Politi.

Udover skade på bilerne, var omfanget af skade begrænset.

– En kvindelig bilist klagede efterfølgende over smerter i nakken, men ellers har der ikke været nogen personskade, sagde politikommissær Karsten Højrup Kristensen Fra Nordjyllands Politi.

Dog var uheldet skyld i en større kødannelse, hvor Nordjyllands Politi oplyste, at der var kø helt ned til afkørslen ved Th. Sauers Vej.

Det meldes 16:05 at alle tre spor er farebare igen, og køen forventes snarligt opløst.