Uheld i Limfjordstunnelen - og juletræer på motorvej

AALBORG/STØVRING:Mandag eftermiddag stødte to biler sammen i Limfjordstunnelens nordgående rør.

Meldingen om uheldet kom klokken 16.24, oplyser vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

- Bilerne er blevet fjernet nu, så der er snart ryddet helt op, meddelte han kort før klokken 17.

Uheldet betød, at venstre spor måtte spærres, og det skabte en del kø i nordgående retning på motorvej E45. Ved 17-tiden var oprydningen afsluttet, meddelte Vejdirektoratet.

Der skete kun materielle skader, oplyser Bruno Brix.

Længere sydpå var det et noget andet uheld, der gav kødannelse på E45. I sydgående retning mellem Støvring S og serviceanlæg Himmerland Vest blev der tabt en del juletræer.

Det oplyste Vejdirektoratet ved 16.45-tiden, hvor vejhjælpen var sendt afsted for at fjerne juletræerne. Oprydningen var overstået klokken 17.10. Politiet har ikke fået meldinger om, at der skete uheld på grund af de lidt usædvanlige forhindringer på kørebanen.