Uheld i Limfjordstunnelen - så sad trafikanterne i kø

AALBORG:Der er ikke noget, der kan sætte så effektiv en prop i trafikken, som et uheld i Limfjordstunnelen på en lørdag i sommerferien.

Omkring klokken 10.30 skete det i tunnelens sydgående rør. Her kørte en bil op bag i en anden.

- Den ene bil kilede sig fast under den anden, og det gjorde, at det tog lidt ekstra tid at få ryddet op efter uheldet, siger vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

To ud af tre spor i tunnelens sydgående spor måtte spærres, og med det samme begyndte en kø at bygge sig op fra henholdsvis Vestbjerg og Vodskov.

På et tidspunkt beregnede Vejdirektoratet, at trafikanterne måtte beregne 40 minutters ekstra køretid.

I skrivende stund, klokken 12.10, er den ekstra køretid cirka 25 minutter på strækningen, selvom der for længst er ryddet op efter uheldet. Sådan en kø tager bare lang tid at afvikle.

Ingen personer kom til skade ved uheldet, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.