Uheld i T-kryds: To kørt på hospitalet

AALBORG:To personer er blevet kørt på Aalborg Universitetshospital efter et færdselsuheld mandag formiddag ved 11-tiden i Aalborgs vestby.

Uheldet skete i krydset Suensonsgade-Peder Skramsgade.

Der er ifølge vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, tale om en vigepligtsforseelse.

- En 68-årig mand kørte ad Suensonsgade og overså sin vigepligt, da han skulle ud på Peder Skrams Gade. Her påkørte han en bil ført af en 62-årig mand, der med sig havde en 63-årig kvinde. De to i den påkørte bil er blevet kørt til Aalborg Universitetshospital til et tjek, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at lægehelikopteren også kom til stedet - dog uden at komme i aktion.

Foto: Lars Pauli

Den 63-årige kvinde i den ene bil skulle ifølge vagtchefen muligvis have brækket en hånd, men der er ifølge vagtchefen ikke tale om yderligere alvorlig tilskadekomst hos de implicerede bilister.

Til gengæld fik begge biler pænt med skader ved uheldet.