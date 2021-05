Uheld i tunnel: Trafik måtte nøjes med et enkelt rør

AALBORG:Et sammenstød mellem to biler i det nordgående rør af Limfjordstunnelen gav ved godt 11.30-tiden og et kvarters tid fremad anledning til mindre forstyrrelser af trafikken.

- De to biler ramlede sammen, og den ene bil blev skubbet rundt, så den stod med fronten mod færdselsretningen. Det betød, at vi kortvarigt - i cirka et kvarters tid, mens oprydningen stod på - måtte overlede trafikken til det sydgående rør, hvor der så var et spor i begge retninger, forklarer vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Politiet rekvirerede en ladvogn til at transportere de havarerede biler ud af tunnelen, og herefter kunne begge tunnelrør tages i brug igen.

Der var ryddet op i løbet af omkring et kvarters tid, lyder det fra vagtchefen.

Der var ingen personskade ved uheldet, men bilerne fik begge nogle buler.