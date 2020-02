Harmonikasammenstød i tunnelen: Redningsmandskab og politi er på stedet

Mandag morgen er der sket et uheld i tunnelen i sydgående retning.

Vejdirektoratet skriver, at redningsmandskab og politi er på stedet, og at der på grund af uheldet kun er et spor farbart.

Nordjyllands Politi skriver på twitter, at der er tale om et harmonikasammenstød og at der ikke er kommet nogle personer tilskade.