To uheld i tunnelen: Forvent ekstra rejsetid

Opdateret klokken 9.15 med oplysninger om endnu et uheld

NØRRESUNDBY/AALBORG:Politi og Nordjyllands Beredskab har en travl torsdag morgen, hvor der er sket to uheld omkring tunnelen.

Det første skete kort efer klokken otte, hvor venstre spor var spærret i sydgående retning. Der skulle ifølge NORDJYSKEs oplysninger være tale om et harmonikasammenstød med flere biler impliceret.

En kort overgang var to spor spærret, så der kun var et spor farbart i sydgående retning.

Oprydningsarbejdet var afsluttet omkring klokken 9.

Vejdirektoratet oplyser, at trafikanterne måtte regne med mindst 20 minutters forlænget rejsetid.

Der var kø helt udefra Bouet, hvor motorvej E39 og E45 fletter sammen.

Men knap var de færdige med at rydde op efter det første uheld, før den var gal igen.

Nu i nordgående retning kort efter tunnelen, hvor uheldet også betød, at et spor blev spærret. Vejdirektoratet skriver, at de forventer at der er ryddet op efter uheldet klokken 10.

Du kan læse, hvad politiet gør, når der sker et uheld i tunnelen herunder:

Opdateres...