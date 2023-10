Uheld med flere biler i Limfjordstunnelen

Ved 7.50-tiden mandag morgen skete der et trafikuheld i Limfjordstunnelen. Det var i det sydgående spor. Vejdirektoratet oplyser over for Nordjyske, at tre biler var stødt sammen.

Der blev sendt adskillige udrykningskøretøjer til uheldsstedet, hvor der hurtigt blev ryddet op.

- Bilerne er ved at blive fjernet nu, og beredskabet er ved at pakke sammen. Men det har naturligvis skabt en del kø i sydgående retning, oplyste Vejdirektoratets pressetjeneste ved 8.15-tiden.

Der er ikke meldinger om, at der skulle være sket personskade.