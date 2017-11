Uheld i myldretid: Fire til tjek på sygehus

AALBORG: Et trafikuheld på Hobrovej lidt syd for krydset ved Ny Nibevej/Indkildevej skabte tirsdag morgen knas i morgentrafikken ind mod Aalborg.

Fire biler var impliceret i uheldet, der skete på Skalborg Bakke lige omkring klokken 08.

- En person var såkaldt teknisk fastklemt og måtte bjærges ud af sin bil med forsigtighed. Fire personer er kørt på Aalborg Universitetshospital til et tjek. Der var dog ingen alvorlig personskade, men en del materiel skade, lyder det fra vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

De fire biler var ramlet sammen i et mindre harmonikasammenstød.

- Folk kører nok lidt for tæt på hinanden, konstaterer vagtchefen.

Beredskabet sendte flere ambulancer mod stedet, da den første melding lød på fastklemte ved uheldet, men det var altså ikke helt så slemt som første meldingen.

Omkring klokken 9.15 lød det fra politiet, at der skulle være ryddet op efter uheldet.

- Men der går nok lidt tid med at få afviklet bilkøerne på stedet. Det er trods alt et træls tidspunkt for et uheld, så det har givet lidt trafikalt kaos, siger vagtchefen.