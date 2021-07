Uheld og tæt ferietrafik på motorvej

SVENSTRUP:Lørdag har trafikken på motorvej E45 været præget af, at mange har fået ferie eller måske er på vej hjem efter en uge i sol og varme.

Dagen igennem har der været kødannelse, og det har især været i det sydgående spor omkring Limfjordstunnelen.

Det blev så forstærket af et uheld lidt længere sydpå, nemlig mellem serviceanlæg Dall og Svenstrup.

Uheldet skete omkring klokken 12.30. Ved 13-tiden kunne vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi fortælle, at der var åbnet for den øvrige trafik, men at det gik lidt langsomt. De umiddelbare meldinger, han havde fået fra betjentene på stedet, gik på, at der var tale om et sammenstød mellem to personbiler i det sydgående spor. Altså hvor den ene kørte op bagi den anden.

- En kvinde bliver lige nu undersøgt for skader på stedet. Umiddelbart lyder det til, at der kun er tale om lettere skader, hvis hun overhovedet er kommet til skade, sagde Bruno Brix.

Vejdirektoratet meddelte ved 13.15-tiden, at oprydningen efter uheldet var afsluttet.