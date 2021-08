Uheld på E45 - bilister fatter ikke politiets anvisninger

Opdateret kl. 17.54

SVENSTRUP:Et uheld på E45 Nordjyske Motorvej mellem Svenstrup og rasteplads Limfjorden skaber torsdag eftermiddag større problemer, end det behøver.

To biler er stødt sammen. Der er kun sket materiel skade, men uheldet har i et stykke tid spærret begge kørebaner. Det er ifølge vagtchef René Kortegaard muligt at snige sig forbi uheldet i nødsporet, men der er lang kø på stedet.

Og køen bliver ikke mindre af, at bilisterne på stedet tilsyneladende ikke begriber politiets anvisninger.

Kort før kl. 18 melder Vejdirektoratet om forlænget rejsetid på stedet på én time og 10 minutter.

- I og med at begge kørebaner er blokeret, er der jo kaos dernede. Men vi har skiltevogn derude for at lede bilisterne af motorvejen, men folk kører direkte på motorvejen igen, efter at de er blevet afledt og havner så i den samme kø. De fatter ikke, at de skal køre af motorvejen, sukker vagtchefen, som dog regner med, at trafikken snart kan normaliseres.

- Vi har snart ryddet op, siger han.