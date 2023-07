Uheld på E45 på det værst tænkelige tidspunkt

AALBORG:Det kunne næsten ikke ske på et værre tidspunkt, da to biler - en varebil og en personbil - onsdag eftermiddag kort før kl. 15 kolliderede på E45 i sydgående retning mellem rasteplads Dall og afkørsel 29 Svenstrup.

Ifølge vagtchef Morten Axelsen fra Nordjyllands Politi kom varebilen i slinger på grund af aquaplanning. Derefter påkørte den personbilen, hvorefter begge køretøjer ramte autoværnet tættest på nødsporet.

Onsdag eftermiddag kørte to biler sammen på E45 syd for Aalborg. Foto: Jan Pedersen

Ved uheldet lagde varebilen sig på siden, mens personbilen landede på taget.

- Der er sket en del materiel skade - men ingen alvorlig personskade. En enkelt er kørt til observation på skadestuen, men det skyldes mest forsigtighedsprincippet, oplyser vagtchefen.

Efter uheldet lå de to involverede køretøjer i nødsporet og højre vognbane, hvilket betød at den øvrige trafik fortsat kunne passere - dog med forsigtighed. Og på grund af tidspunktet for uheldet skabte det hurtigt en lang kø.

Uheld på E45