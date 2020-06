Mystisk kødannelse på E45: Kvinde overså kø og ramte autoværn

SVENSTRUP:Et mindre færdselsuheld på E45 i sydgående retning ved afkørsel Svenstrup syd for Aalborg var ikke årsag til de massive kødannelser på afkørslen til Svenstrup og helt ud på motorvejen.

Det var faktisk kødannelserne, der var årsag til uheldet forklarer vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Poliuti.

- En 21-årig kvinde kom kørende mod syd ad E45. Hun overså den massive kødannelse ved afkørslen ind til Svenstrup, og i et forsøg på at undgå at køre op bag i en forankørende bil svingede hun ud til siden og snittede autoværnet med siden af sin bil. Men der skete kun materiel skade, og kvinden kunne fortsætte sin kørsel, så vi fik fat i hende, mens hun selv var fanget i den massive kød, fortæller vagtchefen.

Mads Hessellund kan ikke give nogen forklaring på kødannelserne.

- Måske skal folk ind til City Syd - hvad ved jeg, siger han.

