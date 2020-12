Uheld på motorvej: Ambulancefører opdagede havareret bil

VESTBJERG:Et færdselsuheld på Hirtshalsmotorvejen ved afkørsel Vestbjerg blev lørdag morgen opdaget ved en tilfældighed. En ambulance, der var på vej mod nord, så uheldsbilen holde i grøften lige ved afkørslen. Politiet fik meldingen om uheldet klokken 03.22.

I bilen sad en 18-årig mandlig bilist, som af ukendte årsager var kørt af motorvejen og i grøften. Han blev kørt med ambulancen til et tjek på skadestuen for mindre skader, som han havde pådraget sig i forbindelse med uheldet.

- Det var heldigt for den mandlige bilist, at ambulanceføreren opdagede ham. Den 18-årige mand - eller dreng om man vil - havde pådraget sig mindre skader ved uheldet. Og der er mistanke om, at spiritus kan have været en medvirkende årsag til uheldet, så der bliver udtaget blodprøve på den unge mand, fortæller vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.