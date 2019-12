To uheld på motorvej torsdag morgen

SVENSTRUP:Torsdag kort før klokken 7.30 skete der et trafikuheld på motorvej E45.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Uheldet skete i det sydgående spor umiddelbart syd for Aalborg - ved serviceanlæg Dall.

Politi og redningsmandskab rykkede ud, og ved otte-tiden oplyste Vejdirektoratet, at oprydningen var overstået. Der var dog fortsat en del kø på stedet og faktisk også i det nordgående spor.

Nordjyllands Politi oplyser via Twitter, at to biler var impliceret i uheldet. Den ene holdt i nødsporet, mens den anden holdt i midterrabatten.

Der blev sendt ambulance og skiltevogn til stedet. Det er endnu ikke oplyst, om der skete alvorlig personskade.

Næppe var der ryddet op efter dette uheld, før der skete et nyt på E45. Det var ved Humlebakken i sydgående retning.

- To biler er impliceret, og de holder begge i nødsporet. Der er ingen personskade, oplyste politiet, som opfordrede andre til at køre forsigtigt på stedet.