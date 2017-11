AALBORG: Lørdag over middag oplyste Nordjyllands Politi på Twitter, at der var sket et uheld på motorvejen.

Det drejede sig om Mariendals Mølle Motorvejen mod nord ved afkørsel ved Indkildevej, Aalborg, hvor tre biler var involveret i et sammenstød.

Nordjyllands Politi oplyser, at der ikke er talte om, at personer er kommet alvorligt til skade.

Tre personer blev dog kørt til skadestuen.

Uheldet gav kortvarigt kø på motorvejen.