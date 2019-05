Uheld på motorvejen gav massiv kø: Lastbil og bil stødte sammen

SVENSTRUP: En lastbil og en bil stødte sammen i anden vognbane på motorvej E45 i nordgående retning mellem afkørsel 29 Svenstrup og rasteplads Limfjorden omkring kl. 07.30 onsdag morgen. Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

I første omgang var der meldinger om tre lettere tilskadekomne ved uheldet, men det har Nordjyllands Politi sidenhen rettet til to. Uheldet skete formentlig på grund af for tæt kørsel

Det gav naturligvis en del kø på stedet, men omkring kl. 08.20 var strækningen genåbnet i begge vognbaner.

Trafikanterne opfordres dog til at have tålmodighed, for det kan tage et stykke tid, inden trafikkøen er helt opløst.

En overgang stod trafikken ifølge politiet helt stille på strækningen, hvor der var op til 30 minutter forlænget rejsetid.