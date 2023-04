Stor udrykning: Uheld på svævebane i Nørresundby

NØRRESUNDBY:Politi og redningsmandskab er lørdag eftermiddag rykket massivt ud til Skansen i Nørresundby, hvor der er sket et uheld på idrætscentrets 220 meter lange svævebane ud over Kridtgraven.

Foruden politi og beredskab er der også tilkaldt akutlægebil samt ambulance.

En bremsesnor på svævebanen knækkede, og en person på svævebanen fik en hård medfart. Foto: Jan Pedersen

Snor knækkede

Lars Dam Møller​, centerdirektør for Nørresundby Idrætscenter, oplyser, at en bremsesnor på svævebanen angiveligt knækkede.

Det betød, at en kvinde, der var på vej med svævebanen hen over Kridtgraven, fik en hård medfart, da hun nåede over på den anden side med høj fart. Angiveligt har hun ramt en jordvold hårdt, oplyser et vidne til Nordjyske.

Der er ikke tale om, at selve svævebanens wire er knækket, kun bremsesnoren.

Den snor bruges manuelt til at bremse farten, hvis dem, der styrer svævebanen konstaterer, at farten er for høj. Det var den så i dette tilfælde, hvor bremsesnoren knækkede.

- Den er kun én uge gammel, bremsesnoren, siger Lars Dam Møller, der er overrasket over, at uheldet kunne ske.

Redningsfolk ved Kridtgraven, hvor uheldet skete. Foto: Jan Pedersen

Svævebane lukket omgående

Det var i forbindelse med et firma-arrangement, at en af deltagerne slog sig hårdt ved afslutningen på turen hen over Kridtgraven.

Kvinden er "ikke-kritisk tilstand", har centerdirektøren fået oplyst, men ellers ved han ikke, hvad der videre er sket med kvinden.

Nordjyllands Politi på det sted, hvor man starter den 220 meter lange svævetur ud over Kridtgraven. Foto: Lars Pauli

Redningsfolk, politi og ambulancefolk var i aktion på stedet, som er meget mudret.

Nu skal idrætscentret prøve at finde ud af, hvordan uheldet kunne ske. Foreløbig er svævebanen lukket i et par uger.

- Det kom fuldstændig bag på os, at sådan noget kunne ske. Vi skal nu evaluere for at finde ud af, hvordan det kunne ske, siger Lars Dam Møller til Nordjyske.

- Vi er kede af det på personens vegne, tilføjer han.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef Poul Fastergaard, at den tilskadekomne kvinde efter behandling på stedet selv var i stand til at komme op fra bunden af kridtgraven og tage plads i ambulancen. Hun er nu kørt til nærmere undersøgelser på Aalborg Universitetshospital.

Poul Fastergaard oplyser, at politiet har sikret sig, at alle tilladelser for brug af svævebanen er på plads.

- Det er der styr på, understreger han.

- Vi har nu tilkaldt Arbejdstilsynet, som er til stede derovre nu for at undersøge de fysiske forhold på stedet og omkring svævebanen. Nu laver de en undersøgelse af, om alt er, som det skal være, oplyser vagtchefen.

Han tilføjer, at fordi uheldet skete i forbindelse med et firma-arrangement, så behandles sagen i første omgang som en arbejdsulykke.

En ambulance måtte have hjælp til at komme fri i det mudrede område ved svævebanen. Foto: Jan Pedersen

Svævebanen i Nørresundby er Nordjyllands længste - og Danmarks tredjelængste - og med et fald på 26 meter over de i alt 220 meter kommer man op på en fart på over 40 km/t undervejs.

Uheld ved svævebane