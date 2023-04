Stor udrykning: Uheld på svævebane i Nørresundby

NØRRESUNDBY:Politi og redningsmandskab er lørdag eftermiddag rykket massivt ud til Skansen i Nørresundby, hvor der er sket et uheld på idrætscentrets 220 meter lange svævebane ud over Kridtgraven.

Foruden politi og beredskab er der også tilkaldt akutlægebil samt ambulance.

Hos Nordjyllands Beredskab bekræfter man, at mandskab er sendt til Nørresundby, men ellers er det meget sparsomt med oplysninger.

Det var angiveligt en bremsewire, der knækkede på svævebanen her over Kridtgraven. Foto: Jan Pedersen

Wire knækkede

Et vidne på stedet oplyser dog til Nordjyske, at en wire på svævebanen angiveligt knækkede. Ikke en bærende wire, men den wire, der skal bremse svæveturen, når den slutter.

Derfor skulle en person angiveligt have fået en hård medfart på en svævetur, der ellers skulle være endt med opbremsning. Personen skulle have ramt en jordvold med høj fart, men er angiveligt ikke kommet alvorligt til skade, ifølge de foreløbige oplysninger.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

En ambulance måtte have hjælp til at komme fri i det mudrede område ved svævebanen. Foto: Jan Pedersen

Svævebanen i Nørresundby er Nordjyllands længste - og Danmarks tredjelængste - og med et fald på 26 meter over de i alt 220 meter kommer man op på en fart på over 40 km/t undervejs.

Opdateres...

Uheld ved svævebane

7













Opdateres