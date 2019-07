Uheld: Væltet campingvogn spærrede spor på motorvej

SVENSTRUP: En campingvogn væltede mandag over middag og lagde sig på tværs og spærrer et spor på motorvej E45 i nordgående retning lige nord for afkørsel Svenstrup.

Meldingen om uheldet kom ved lige godt 12.30-tiden.

Det betød, at der har dannede sig massive køer, fortæller vagtchef Mogens Hougesen, Nordjyllands Politi.

- Der var ingen personskade, men masser af buler. En bilist påkørte en campingvogn, og den bil, der trækker campingvognen, røg over mod autoværnet på midten af motorvejen og holdt der i anden vognbane, mens campingvognen spærrede det meste af det yderste spor, forklarer vagtchefen.

Der var hele tiden et spor farbart, og nogle bilister forsøgte sig med at køre gennem Svenstrup og City Syd, men der dannede der sig også en del kø.

Klokken 13.33 kunne Vejdirektoratets Trafikinformationscenter melde om, at vejen var ryddet. Det vil dog tage lidt tid, før kødannelserne har opløst sig.