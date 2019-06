Uheld i Limfjordstunnelen: Kun et spor farbart

AALBORG: Der er sket et uheld på motorvej E45 i sydgående retning i Limfjordstunnelen. Det oplyser Vejdirektoratet.

Der er kun et spor farbart. Der blev sendt en ambulance og en lægeambulance til stedet, hvor både politi og redningsmandskab arbejder.

Trafikken glider meget langsomt på stedet. Vejdirektoratet oplyser kort efter kl. 7, at rejsetiden er forlænget med mindst 20 minutter kort ved 7.30-tiden. Der er kø helt ude fra afkørsel 20 Bouet.

Der forventes tidligst at være ryddet op på stedet omkring kl. 07.45, så det vil være en god ide at væbne sig med tålmodighed eller finde en alternativ rute. Vejdirektoratet forventer, at trafikken først vil være normaliseret omkring kl. 08.15.

