Tre biler i uheld ved Ulsted

ULSTED: Tre biler er onsdag morgen impliceret i et færdselsuheld på Hovvej ud for nummer 219 lidt vest for Ulsted.

Alarmen lød klokken 6.29.

- Den første melding lyder, at der er teknisk fastklemte, men vi kan endnu ikke sige, hvor alvorligt uheldet er. En af bilerne er angiveligt røget i grøften. Der er glat på stedet, men om det er årsagen til uheldet er endnu for tidligt at sige, konstaterer vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Hvad han derimod kan sige er, at det altså tilsyneladende er meget glat onsdag morgen.

- Der saltes over hele Nordjylland her til morgen, så folk må gerne køre lidt forsigtigt, lyder advarslen fra vagtchefen.